Fridays for Future in 270 deutschen Städten : Wieder gehen weltweit Schüler für das Klima auf die Straßen

Info

Idee Deutschland wird seine Klimaziele dem aktuellen Klimaschutzbericht der Bundesregierung zufolge schon 2020 verfehlen. Die Bewegung Fridays for Future protestiert seit Monaten für eine Wende in der Klimapolitik. Am Freitag werden europaweit hunderttausende junge Leute dafür auf die Straße gehen. Wir haben acht Schüler und Studenten aus Nordrhein-Westfalen eingeladen, mit uns gemeinsam einen Schwerpunkt zu gestalten.

Umsetzung Wir haben Ideen für diese Doppelseite entwickelt, Podcasts aufgenommen und ein Video gedreht, in dem die Schüler auf die Kritik an der Bewegung reagieren. In den Podcasts erklären die Schüler unter anderem, wie sie versuchen, ein ökologisch nachhaltiges Leben zu führen – und auf welche Hürden sie dabei immer wieder stoßen.

Lokalausgaben Fridays for Future ist eine Bewegung, die es mittlerweile in vielen kleinen und großen Städten in NRW gibt. In unseren Lokalausgaben richten wir den Fokus auf die lokale Klimaschutzpolitik und fragen nach, wie „grün“ die Schulen vor Ort sind.