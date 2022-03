Fußball : Kreispokal: Viktoria Goch und SV Hönnepel-Niedermörmter kämpfen ums Weiterkommen

Am Sonntag gewann Viktoria Goch (rote Trikots) in der Bezirksliga gegen den SV Rindern. Landesligist SV Hö.-Nie. siegte mit 7:1 beim VfL Tönisberg. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Am Mittwoch treffen der Landesligist und der gastgebende Bezirksligist in Goch aufeinander. Beide Teams haben sich zuletzt in starker Form präsentiert. Die SGE Bedburg-Hau ist kampflos eine Runde weiter.

Von Maarten Oversteegen

Dem Fußball-Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter gelang am vergangenen Wochenende ein echter Befreiungsschlag. Mit 7:1 setzte sich das abstiegsgefährdete Team von Trainer Thomas Geist auswärts gegen den direkten Konkurrenten VfL Tönisberg durch. Damit ist offenkundig: Die Neuverpflichtung des Coaches, der zum Jahreswechsel nach Kalkar wechselte, hat sich ausgezahlt. Unter der Regie von Geist holte das Team in fünf Pflichtspielen neun Punkte.

Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt mittlerweile fünf Zähler, allerdings hat der Tabellennachbar TSV Meerbusch II noch eine Partie weniger absolviert. Doch die Form stimmt. Nun aber richtet sich der Fokus der SV Hö.-Nie. auf den Kreispokal. Am Mittwochabend wartet im Viertelfinale nämlich das Spiel beim Bezirksligisten Viktoria Goch, der sich zuletzt mit 4:1 gegen den SV Rindern durchgesetzt hat. Um 19.30 Uhr geht es im Hubert-Houben-Stadion in Goch los.

„Das Pokalspiel hat natürlich eine gewisse Derby-Brisanz. Für uns liegt das Hauptaugenmerk aber ganz klar auf dem Klassenerhalt. Dafür bin ich geholt worden, darum geht es uns. Dennoch hätten wir natürlich nichts dagegen, eine Runde weiterzukommen“, sagt Thomas Geist.

Allerdings plant der Coach seine Startformation, die zuletzt so erfolgreich agierte, mächtig durcheinander zu wirbeln. „Wir werden einigen Spieler, die zuletzt viel gespielt haben, eine Verschnaufpause gönnen. Das ist für andere Jungs, die den Anspruch haben, mehr Minuten zu sammeln, eine Chance, sich zu zeigen“, sagt Thomas Geist, der aus Goch stammt.

Daniel Beine, Trainer von Viktoria Goch, freut sich auf das Derby vor heimischem Publikum. Es wird mit einigen Fans gerechnet. „Das wird ein schönes Spiel, in dem auch eine gewisse Brisanz steckt. Beide Teams sind in der Liga aktuell recht gut unterwegs. Wir schauen, dass wir an unsere Leistung vom vergangenen Wochenende anknüpfen. Den Siegeswille der vergangenen beiden Spiele müssen wir nun auch wieder unter Beweis stellen“, sagt Beine, der ebenfalls einige Akteure schonen will, nachdem das Team zuletzt innerhalb von wenigen Tagen mehrere Spiele bestreiten musste.

„Dennoch ist die Mannschaft hochmotiviert. Ich hoffe auf eine gute Leistung und darauf, dass wir ins Halbfinale einziehen“, sagt Daniel Beine, dessen Team zuletzt mit Geschlossenheit und offensiver Kreativität aufwartete. Zu den Matchwinnern avancierten die Angreifer Levon Kürkciyan und Jan-Luca Geurtz, der gegen den SV Rindern von einer langen Verletzungspause zurückgekehrt war. Die Gocher Viktoria konnte so den Rückstand auf den Tabellenführer Sportfreunde Broekhuysen auf drei Zähler verkürzen. So scheint im Kampf um den Aufstieg in die Landesliga plötzlich wieder alles möglich.

Derweil ist die SGE Bedburg-Hau kampflos ins Halbfinale des Kreispokals eingezogen. Der Landesligist hätte am Mittwochabend gegen den Bezirksligisten Uedemer SV spielen sollen. Doch im Lager der Uedemer, die sich im Tabellenkeller befinden und am Wochenende gegen den direkten Konkurrenten SV Walbeck (Sonntag, 15.15 Uhr) antreten müssen, gibt es zu viele Ausfälle. Darunter sind auch Corona-Positive. So wurde die Partie abgesagt.