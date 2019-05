Mordversuch mit Kartoffelsalat : 74-Jährige wollte Ehemann mit Frostschutzmittel töten - zehn Jahre Haft

München Es war wohl nicht der erste Ehemann und wohl auch nicht das erste Opfer: Aus Heimtücke und Habgier hat eine 74-Jährige ihrem Ehemann vergifteten Kartoffelsalat serviert, um ihn zu töten.

Das Landgericht München I hat die Frau am Donnerstag wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt. Laut Anklage wollte sie an das Erbe ihres Mannes und hat ihm deshalb Frostschutzmittel in den Salat gerührt. Doch der Plan der Giftmischerin ging nicht auf: Der heute 82-Jährige überlebte.