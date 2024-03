Sendetermine, Kandidaten, Übertragung Alle Infos zur neuen Staffel von „The Masked Singer“

In diesem Jahr besteht die Jury aus Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski und Komiker Rick Kavanian. Das dritte Jury-Mitglied wurde in der achten Staffel wöchentlich gewechselt. Aktuell sieht es so aus, als würde dieser Rhythmus auch in der neuen Staffel beibehalten werden. Weitere Details zur Jury hat Prosieben bisher nicht bekannt gegeben.