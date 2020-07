Flüchtlingslager an der Ägäis : Kranke Flüchtlingskinder und Angehörige aus Griechenland gelandet

Kassel Das Flugzeug mit den 83 Menschen aus griechischen Flüchtlingslagern ist in Kassel gelandet. Um die überfüllten Lager auf den griechischen Ägäis-Inseln zu entlasten, werden die Kinder und ihre Begleitpersonen auf neun Bundesländer verteilt.

Ein Flugzeug mit 83 Menschen aus griechischen Flüchtlingslagern ist am Freitag in Deutschland gelandet. Die Maschine setzte am Vormittag auf dem Kassel Airport im nordhessischen Calden auf. Sie sollen nun auf neun Bundesländer verteilt werden, wie eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums sagte. Die Bundesregierung will damit die heillos überfüllten Lager auf den griechischen Ägäis-Inseln, in denen katastrophale Zustände herrschen, ein wenig entlasten.