Überblick : Diese Regeln gelten für den Urlaub in Griechenland

Diese Regeln gelten für den Urlaub in Griechenland

Griechenland gilt derzeit als Hochrisikogebiet. Foto: dpa/Socrates Baltagiannis

Athen Das Auswärtige Amt warnt nicht mehr vor Urlaubsreisen nach Griechenland, das Land gilt nicht länger als Hochrisikogebiet. Ab Februar 2022 gelten Geimpfte Personen sieben Monate nach der zweiten Impfung nicht mehr als immunisiert. Was Reisende beachten müssen – ein Überblick.

In welchem Urlaubsland müssen Touristen noch in Quarantäne? Welche Abstandsregeln gelten? Dürfen Restaurants besucht werden? Diese Fragen treiben viele Menschen um. Wir geben eine Übersicht über die beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen.

Griechenland gilt seit dem 3. März 2022 nicht mehr als Hochrisikogebiet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in den vergangenen Tagen gesunken und liegt bei 972,5 (Stand: 3. März). Das Auswärtige Amt warnt nicht mehr vor Reisen in das Land.

Wie ist die Einreise nach Griechenland geregelt?

Spätestens 24 Stunden vor der Abfahrt müssen alle Einreisenden ein Online-Formular, die sogenannte Passenger Locator Form (PLF) der griechischen Zivilschutzbehörde ausfüllen, in dem Angaben wie Name, Wohnort, Flugnummer, Telefonnummern von Kontaktpersonen und Adresse in Griechenland gemacht werden müssen. Schickt man das korrekt ausgefüllte Formular ab, erhält man einen QR-Code, der bei der Einreise vorgezeigt werden muss. Kann kein Code vorgezeigt werden, ist mit einer Geldbuße von 500 Euro zu rechnen.

Ungeimpfte Einreisende müssen einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Alternativ wird auch ein Schnelltest akzeptiert, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Die Bescheinigung muss eine Diagnose, Name, Adresse und Pass- oder Personalausweisnummer enthalten. Das gilt auch für Kinder ab zwölf Jahren, ausgenommen sind unter Fünfjährige.

Wer gilt in Griechenland als geimpft?

Seit Mitte Dezember gelten Personen über 60 Jahren nur als geimpft, wenn ihre Immunisierung nicht länger als sieben Monate zurückliegt. Ab 1. Februar gilt das dann für alle. So will die griechische Regierung eine hohe Boosterquote erreichen. Auf die Einreise hat das zunächst aber keine Auswirkungen. Der digitale Nachweis gilt neun Monate und berechtigt auch zur Einreise nach Griechenland. Vor Ort gelten Reisende dann allerdings als ungeimpft, was Auswirkungen auf den Restaurantbesuch, Bars oder Museen hat.

Können Hotels, Geschäfte und Restaurants besucht werden?

Ungeimpfte dürfen seit Ende November bestimmte öffentliche Räume nicht mehr betreten. Dazu zählen Theater, Museen, Kinos und Bars. Die meisten Hotels, Campingplätze, Jugendherbergen und Ferienwohnungen sind für Gäste geöffnet. Auch Restaurants und Cafés sind offen, aber bewirten nicht mehr als sechs Personen an einem Tisch. Innen gilt die 2G-Regel, im Außenbereich 3G. Vier- bis 17-Jährige dürfen auch ausschließlich ein negatives Selbsttest-Ergebnis vorlegen. Restaurants und Clubs schließen um Mitternacht. Die Behörden kontrollieren regelmäßig, ob die Regelungen eingehalten werden. Wer dagegen verstößt, muss mit hohen Geldstrafen rechnen. Museen und andere Sehenswürdigkeiten können besichtigt werden, aber nur von einer bestimmten Anzahl an Personen gleichzeitig. Im Einzelhandel, mit Ausnahme von Supermärkten und Apotheken, müssen Ungeimpfte einen negativen Corona-Test vorlegen. Beim Flug auf die griechischen Inseln oder einer Überfahrt mit der Fähre gilt die 3G-Regel.

Welche Corona-Auflagen gelten in Griechenland im Alltag?

Griechenland wird je nach epidemiologischer Belastung in verschiedene Risikozonen eingeteilt, es gelten also verschiedene Regeln, die jederzeit geändert werden können. Auf der Webseite der griechischen Regierung gibt es nähere Infos dazu. Generell ist das Tragen einer Maske in öffentlichen und geschlossenen Räumen Pflicht sowie im Freien. Im öffentlichen Personennahverkehr und in Supermärkten ist eine FFP2-Maske vorgeschrieben. Verstöße werden mit Geldbußen bis zu 300 Euro geahndet.

Was muss bei der Rückkehr nach Deutschland beachtet werden?

Da Griechenland nicht mehr als Hochrisikogebiet gilt, müssen Rückkehrer nach Deutschland sich nicht mehr digital registrieren. Das Vorzeigen eines Impf- oder Genesenen-Nachweises reicht aus. Ungeimpfte benötigen einen PCR-Test oder Antigen-Schnelltest – das negative Testergebnis darf in beiden Fällen nicht älter als 48 Stunden sein.

Wo gibt es Reise-Informationen über Griechenland gebündelt?

Auf der Webseite der EU-Kommission können Touristen ihr Zielland eingeben und herausfinden, welche Corona-Bestimmungen dort zu beachten sind. Trotz der Grenzöffnungen unterscheiden sich diese von Land zu Land teilweise stark. Auch das Auswärtige Amt aktualisiert laufend seine Reise-Informationen.

