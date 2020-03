Behandlungen in Köln, Bochum, Bonn : Bundeswehr holt an Covid-19 erkrankte Italiener nach Deutschland

Berlin/Köln Wegen der dramatischen Notlage norditalienischer Krankenhäuser in der Coronavirus-Krise fliegt die Luftwaffe Patienten nach Deutschland aus. Gegen Mittag soll der Airbus in Köln landen.

Der Airbus A310 MedEvac, die fliegende Intensivstation der Bundeswehr, sollte am Samstag sechs schwer erkrankte Italiener in Intensivbehandlung von Bergamo nach Köln bringen. Die Maschine sei am Morgen in Köln gestartet, sagte ein Sprecher.