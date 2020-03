Rettungsring für US-Wirtschaft : Trump unterzeichnet Corona-Hilfspaket nach Zustimmung des Kongresses

Washington Ein Rettungsring für die US-Wirtschaft: Aus Sorge vor einem ökonomischen Hurrikan beweist die Politik in Washington seltene Einigkeit. Nach dem Senat stimmt auch das Repräsentantenhaus einem riesigen Hilfspaket zu und Trump unterzeichnet es.

Das billionenschwere Hilfspaket für US-Wirtschaft und -Gesundheitswesen ist abgesegnet. Präsident Donald Trump unterzeichnete am Freitag das Ausgabengesetz im Umfang von 2,2 Billionen Dollar (zwei Billionen Euro), das die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie abfangen soll. Zuvor hatten Republikaner und Demokraten im Repräsentantenhaus mit großer Mehrheit dafür gestimmt. Noch nie zuvor hat es in der US-Geschichte ein so großes Hilfspaket gegeben.

Das Rettungspaket sieht unter anderem Einmalzahlungen von 1200 Dollar an erwachsene Amerikaner und 500 Dollar pro Kind und ein 367 Milliarden Dollar schweres Programm zur Unterstützung von Kleinunternehmen vor. Unternehmen, die Angestellte nicht entlassen, sollen mit Steuererleichterung, Steuergutschriften und Lohnbeihilfen unterstützt werden. Außerdem wird in das durch die Corona-Krise überlastete Gesundheitswesen Geld gepumpt.

Vor dem Ja des Repräsentantenhauses hatte der Abgeordnete Thomas Massie noch auf den letzten Metern Widerstand geleistet. Er bestand auf einer regulären Abstimmung in der Kammer, was viele Abgeordnete zu einer Rückkehr aus ihren Heimatstaaten nach Washington bedeutet hätte. Sein Antrag wurde aber abgelehnt und das Gesetz kam per Akklamation durch - sonst hätte die Genehmigung eventuell noch deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen.