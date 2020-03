„Ihr seid nicht allein“ : NRW holt 14 Corona-Patienten aus Italien und Frankreich

Ein Arzt arbeitet auf der Covid-19-Intensivstation des San Matteo Krankenhauses in Italien. Foto: dpa/Claudio Furlan

Düsseldorf In der Coronakrise ist Solidarität gefragt. NRW geht mit gutem Beispiel voran – und nimmt in den kommenden Tagen 14 Patienten aus Italien und Frankreich auf. Einige Infizierte werden von der Luftwaffe nach Deutschland geflogen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In den kommenden Tagen sollen 14 Corona-Patienten aus Italien und Frankreich nach Nordrhein-Westfalen gebracht werden. Mehrere Kliniken nehmen insgesamt zehn Patienten aus Italien und vier aus Frankreich auf, wie die Staatskanzlei am Freitagabend mitteilte. Die Infizierten aus Italien würden von der Luftwaffe in das Bundesland geflogen.

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte laut Mitteilung: „Gerade unsere Freunde in Italien brauchen in diesen Tagen unsere Solidarität. Mit der Aufnahme der Patienten wollen wir signalisieren: Ihr seid nicht allein.“ Die Aufnahme habe Laschet dem italienischen Botschafter in dieser Woche angeboten. Aus Frankreich habe die Landesregierung ein Hilfsgesuch erhalten.

Je zwei Patienten aus Italien sollten noch am Wochenende in die Unikliniken Köln und Bonn sowie das Katholische Klinikum Bochum gebracht werden. Je zwei weitere Patienten aus Italien sollen später in die Uniklinik Essen und in das Herz- und Diabeteszentrum NRW der Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum in Bad Oeynhausen kommen. Die vier Patienten aus Frankreich würden alle nach Essen gebracht, hieß es.

Am Donnerstag hatte das Auswärtige Amt berichtet, dass verschiedene Bundesländer Zusagen zur Behandlung von 47 Intensivpatienten gegeben hatten - auch NRW. In anderen Bundesländern werden Intensivpatienten aus Frankreich und Italien bereits behandelt. Beide Länder sind von der Pandemie besonders betroffen.

(ala/dpa)