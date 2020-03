Corona-Pandemie : Italien meldet fast 1000 Tote an einem Tag

Rom Italien hat bei der Zahl der gemeldeten Coronavirus-Fälle China überholt. Es ist nun nach den USA das Land mit der höchsten registrierten Zahl. Einen traurigen Meilenstein stellten die gemeldeten Todesfälle an einem Tag dar: 969.

Italien hat an einem Tag fast 1000 Tote im Zuge der Corona-Pandemie gemeldet und damit so viele wie an keinem Tag zuvor. Die Zahl stieg um 969 auf 9134, wie der Zivilschutz am Freitag in Rom mitteilte. Die Gesamtzahl der Infizierten stieg um fast 6000 auf 86 498. Damit liegt Italien weltweit etwa gleichauf mit den USA. Die Kurve der Neuinfektionen flachte sich aber nach Aussagen des obersten Gesundheitsinstituts etwas ab - sie hat allerdings noch nicht ihren Höhepunkt erreicht.