Wolfsburg vorerst ohne Trainer : Kohfeldt positiv auf Coronavirus getestet

Wolfsburg Trainer Florian Kohfeldt vom VfL Wolfsburg ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der Bundesligist am Dienstag bekannt. Der 39-Jährige droht damit das nächste Bundesliga-Spiel am Sonntag beim FC Augsburg zu verpassen.

Der VfL Wolfsburg muss in der Vorbereitung auf das richtungweisende Auswärtsspiel beim FC Augsburg ohne seinen Trainer auskommen: Florian Kohfeldt ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und fehlt in den kommenden Tagen. Ein am Montagmittag durchgeführter PCR-Test brachte die Bestätigung, wie die Wölfe mitteilten. Der 39-Jährige hatte demnach zuvor keinerlei Kontakt zum Trainerstab oder zur Mannschaft.