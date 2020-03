Viel Arbeit in Corona-Krise : Mitarbeiter von Lidl, Kaufland und Real erhalten Bonuszahlungen

Provisorische Schutzmaßnahmen schützen Kassierer und Kassiererinnen in einer Hamburger Filiale von Penny. Foto: dpa/Christian Charisius

Neckarsulm Hamsterkäufe und Hygieneschutz-Maßnahmen haben die Arbeit in vielen Supermärkten in den vergangenen Tagen erschwert. Nach Rewe wollen nun weitere Unternehmen ihren Mitarbeitern einen Bonus für ihren Einsatz in der Krise zahlen.

Auch die 140.000 Mitarbeiter von Lidl und Kaufland erhalten einen Bonus für ihren anstrengenden Einsatz in der Corona-Krise. Jeder Mitarbeiter in der Filiale, in der Logistik und in den Produktionsbetrieben erhalte im April eine Sonderzahlung von bis zu 250 Euro, teilte am Donnerstag die Schwarz-Gruppe mit, zu der die beiden Ladenketten gehören. Insgesamt lässt sich der Handelsriese die Prämien rund 35 Millionen Euro kosten. Zuvor hatte bereits Rewe eine Prämie für seine Mitarbeiter und die Beschäftigten der konzerneigenen Discountkette Penny angekündigt.

Die Mitarbeiter in Vertrieb, Logistik und Produktion hätten in den vergangenen Wochen Außergewöhnliches geleistet, damit die Menschen in Deutschland jeden Tag mit frischen Lebensmitteln versorgt werden, erklärten Lidl Deutschland-Chef Matthias Oppitz und sein Kaufland-Pendant Ralf Imhof. Der Bonus für die Lidl- und Kaufland-Beschäftigten werde als Warengutschein ausgezahlt, damit die Prämie möglichst als Netto-Zahlung bei den Beschäftigten ankomme.

Foto: dpa/Fabian Sommer 14 Bilder Diese Produkte landeten bei Hamsterkäufen besonders oft im Einkaufswagen.

Auch die SB-Warenhauskette Real kündigte einen Bonus für ihre Mitarbeiter an. Die Real-Beschäftigten sollen in der Woche vor Ostern Warengutscheine im Gesamtwert von 100 Euro erhalten – unabhängig davon, ob Sie in Voll- oder Teilzeit arbeiten. Das kündigte die Unternehmensleitung in einem Mitarbeiterbrief an.

(c-st/dpa)