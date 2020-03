Corona-Krise : NRW-Städte wollen Kontaktverbote am Wochenende verstärkt kontrollieren

NRW-Städte wollen Kontaktverbote am Wochenende verstärkt kontrollieren

Köln/Münster Viele Kommunen wollen am Wochenende mit verstärkten Kräften die Einhaltung des wegen der Corona-Krise verhängten Kontaktverbots kontrollieren.

Auch angesichts des voraussichtlich schönen Wetters am Samstag wollen die städtischen Mitarbeiter ihre Aufmerksamkeit auf Spielplätze, Parks und besondere „Hotspots“ legen, an denen sich unter normalen Umständen gerne Gruppen treffen.

In Münster sind nach Angaben einer Stadt-Sprecherin alle Mitarbeiter des Ordnungsamtes an Bord und werden zusätzlich von einem privaten Sicherheitsdienst unterstützt. Dies gelte auch für den Wochenmarkt am Samstag. Die Streifen hätten unter anderem das Gebiet rund um den Aasee besonders im Blick.