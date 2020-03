Wegen Corona-Pandemie : Ehepaar in Dubai will Marathon auf eigenem Balkon laufen

Ehepaar in Dubai will Marathon auf eigenem Balkon laufen

Dubai Laufen gegen den Lagerkoller: Angesichts abgesagter Sportveranstaltungen wegen der Coronavirus-Pandemie hat ein in Dubai lebendes Ehepaar aus Südafrika beschlossen, einen Marathon auf dem eigenen Balkon zu laufen.

Am Samstag wollen Collin und Hilda Allin ihren 42,5-Kilometer-Lauf auf dem Balkon im Internet live übertragen. Der Marathon auf dem 19-Meter langen Balkon werde voraussichtlich sieben bis acht Stunden dauern, sagte das Ehepaar der Nachrichtenagentur AFP. Die Idee sei entstanden, „um den Menschen etwas anderes zu geben, an das sie denken können“, sagte Collin Allin mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie. „Es geht darum, Menschen miteinander zu verbinden, weil alle über die Auswirkungen des Coronavirus besorgt sind“, fügte der 41-jährige Extremsportler hinzu.

Es handelt sich nicht um den ersten Balkon-Marathon seit Beginn der Pandemie. In Frankreich bildete sich eine kleine Internet-Fangemeinde um einen 32-Jährigen, der in sechs Stunden mehr als 6000 Umrundungen seines sieben Meter langen Balkons zurücklegte. Ein anderer Mann absolvierte einen Marathon auf seiner Terrasse: In etwas mehr als fünf Stunden schaffte er die 42,5 Kilometer, indem er die Terrasse 727 Mal umrundete.