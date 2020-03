Fokus auf Kreis Heinsberg : NRW startet Studie zu Auswegen aus der Corona-Krise

Düsseldorf Nordrhein-Westfalen lässt anhand einer Studie erforschen, wie die Corona-Krise am besten überwunden werden kann. Die Kontaktsperre berge auch Risiken.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung bringt gemeinsam mit dem Kreis Heinsberg und dem Institut für Virologie an der Universitätsklinik Bonn ein neuartiges Corona-Forschungsprojekt auf den Weg: Ab Montag wird der Bonner Virologe Hendrik Streeck mit einem Team von 20 medizinischen studentischen Hilfskräften die Infektionsverläufe im Kreis Heinsberg erforschen, wie Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag in Düsseldorf mitteilte.

„Im Kreis Heinsberg gab es früher als an allen anderen Orten in Deutschland eine Vielzahl von Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren“, betonte Laschet. Heinsberg sei damit „die Erstregion - von hier aus lassen sich wichtige Erkenntnisse für ganz Deutschland ableiten“.

Im Kreis Heinsberg waren zur Karnevalszeit die ersten Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen aufgetreten. Der Kreis gilt mit dem bisher größten Cluster an Infizierten als „Epizentrum“ der Corona-Pandemie in Deutschland. Laschet zufolge werden aktuell im Kreis Heinsberg 1150 Erkrankte gezählt, 29 Menschen starben dort an den Folgen einer Coronavirus-Infektion.