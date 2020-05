Wirbelsturm „Amphan“ in Indien und Bangladesch : Zyklon zwingt Millionen Menschen während der Pandemie in Notunterkünfte

Zyklon zwingt Millionen Menschen während der Pandemie in Notunterkünfte

Wirbelsturm „Amphan“ in Indien und Bangladesch

Millionen Menschen in Indien und Bangladesch flohen vor dem Sturm „Amphan“. Foto: AP/Bikas Das

Neu Delhi/Dhaka Während der Corona-Pandemie evakuieren Indien und Bangladesch Millionen Menschen. Ein heftiger Sturm zerstörte dort am Mittwoch ganze Küstenregionen und treibt nun eine Flutwelle ins Inland.

Der Zyklon "Amphan" ist in der Grenzregion zwischen Indien und Bangladesch auf Land getroffen und hat eine Spur der Verwüstung hinter sich gelassen. Starke Winde und sintflutartige Regenfälle verwüsteten Küstendörfer und Städte, zerstörten Stromleitungen, entwurzelten Bäume und überschwemmten Häuser.

Mindestens zehn Menschen starben in Indien, mindestens fünf weitere im östlichen Nachbarland Bangladesch, wie örtliche Medien in der Nacht zum Donnerstag unter Berufung auf die Behörden berichteten.

Der Zyklon hatte das Festland am Mittwoch mit viel Wind und Regen erreicht.Laut dem indischen meteorologischen Dienst ist „Amphan“ einer der schlimmsten Stürme in der Region der vergangenen 20 Jahre. Der Wind habe bis zu 185 km/h erreicht.

Betroffen sind unter anderem die dicht besiedelte Stadt Kolkata in Indien mit ihren 15 Millionen Einwohnern sowie Küstenregionen mit vielen wacklig gebauten Hütten.

Medienberichten zufolge rollte eine Sturmflut mehrere Kilometer landeinwärts. Im Südwesten Bangladeschs wurden nach Angaben eines örtlichen Polizeibeamten große Teile des küstennahen Ackerlandes überflutet. Die bangladeschischen Behörden zeigten sich zudem besorgt über Verwüstungen in den Sundarbans-Mangrovenwäldern, die sich in der betroffenen Region über beide Länder erstrecken und zum Unesco-Weltkulturerbe gehören.

Indien sowie Bangladesch hatten sich in den vergangenen Tagen unter Hochdruck auf den Sturm vorbereitet. Allein im ostindischen Bundesstaat Westbengalen wurden nach Angaben der Behörden mehr als 300.000 Menschen aus Küstendörfern in Sicherheit gebracht. Mehr als 20.000 Polizisten, Rettungskräfte und Freiwillige waren mit Booten und Bussen an den Evakuierungen beteiligt, wie die Regierungschefin des Bundesstaats Banerjee sagte.