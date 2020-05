Bei heftigen Kämpfen im Südsudan : Mitarbeiter von „Ärzte ohne Grenzen“ getötet

Berlin/Juba Ein Südsudanese ist bei heftigen Kämpfen im Nordosten des Landes getötet worden, zwei weitere Mitarbeiter von „Ärzte ohne Grenzen“ wurden verletzt. Das Hilfswerk geht von Dutzenden weiteren Todesopfern aus.

Bei heftigen Kämpfen im Südsudan ist nach Angaben von „Ärzte ohne Grenzen“ ein Mitarbeiter der Organisation ums Leben gekommen. Wie das Hilfswerk am Dienstag in Berlin mitteilte, wurde der Südsudanese bei einem Gewaltausbruch am Wochenende in der Region Pieri im Nordosten getötet, wo die Mediziner lokale Gesundheitsposten betreiben. Zwei weitere Mitarbeiter seien verletzt worden.