Konzept kommt 2020 : Spahn verkündigt deutsch-französische Initiative für WHO-Reform

Berlin Deutschland und Frankreich planen nach den Worten von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine Initiative für eine Reform der Weltgesundheitsorganisation WHO. Ziel ist es, die Unabhängigkeit der Organisation zu stärken.

„Die WHO muss unabhängiger werden vom Einfluss einzelner Staaten“, sagte der CDU-Politiker am Montag anlässlich der Jahrestagung der Organisation in Genf. Sie müsse zudem in ihrer koordinierenden Funktion stärker werden und benötige auch deutlich schnellere Informationen, wenn neuartige Infektionen auftreten. „Das ist kein Selbstzweck, sondern im Interesse der gesamten Staatengemeinschaft.“