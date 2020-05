Von den Taliban befohlen : Tote und Dutzende Verletzte bei Anschlag auf Geheimdienstbasis in Afghanistan

Kabul Afghanistan kommt nicht zur Ruhe. Während immer mehr internationale Truppen abgezogen werden, spitzt sich der Machtkampf zwischen Politik und den Taliban weiter zu. Immer wieder kommt es zu Bomben-Attentaten.

Im Osten Afghanistans sind bei einem Angriff auf einen Stützpunkt des Inlandsgeheimdienstes mindestens sieben Menschen getötet und etwa 40 verwundet worden. Ein Attentäter sprengte am frühen Morgen bei dem Stützpunkt in der Hauptstadt der Provinz Ghasni ein gestohlenes Militärfahrzeug in die Luft, wie ein Provinzsprecher am Montag mitteilte.