Super-Zyklon „Amphan“ : Heftiger Wirbelsturm nähert sich Indien und Bangladesch

Neu Delhi Meteorologen stufen den vor der Küste Indiens und Bangladeschs herannahenden Wirbelsturm „Amphan“ als Super-Zyklon ein und warnen vor Flutwellen und Überschwemmungen. Millionen Menschen sind gefährdet.

Ein starker Wirbelsturm ist am Dienstag auf die Küste von Indien und Bangladesch zugesteuert. Die Behörden waren bemüht, Millionen Bewohner unter Wahrung der Corona-Abstandsregelungen in Sicherheit zu bringen. Es wird erwartet, dass Zyklon „Amphan“ am Mittwochmorgen (Ortszeit) auf Land treffen wird. Meteorologen warnten vor schweren Schäden durch starken Wind, heftigen Regen, Flutwellen und Überschwemmungen in Großstädten wie Kolkata.