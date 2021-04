Überschwemmungen und Erdrutsche : Mindestens 120 Tote nach Unwettern in Indonesien

Überreste von zerstörten Gebäuden liegen nach der Sturzflut und einem Erdrutsch an der Küste der indonesischen Provinz Ost-Nusa Tenggara, die an Osttimor grenzt. Foto: dpa/-

Jakarta Starke Regenfälle lösten auf indonesischen Inseln und im Nachbarland Osttimor Sturzfluten und Erdrutsche aus. Viele Menschen werden noch vermisst. Bergungsteams suchen weiter nach Verschütteten, doch ihr Einsatz wird vom Regen behindert.

Bei Überschwemmungen und Erdrutschen im Osten Indonesiens sind 86 Menschen ums Leben gekommen, 34 weitere Menschen starben im benachbarten Osttimor. Zuvor hatten die Behörden 128 Todesopfer allein in Indonesien angegeben, die Zahl wurde im Laufe des Vormittags nach unten korrigiert. Mindestens 72 Menschen wurden noch vermisst, nachdem der Zyklon Seroja die Provinz Ost-Nusa-Tenggara heimgesucht hatte. Bergungsteams setzten die Suche nach Verschütteten am Dienstag fort. Allein in den am Vulkan Lewotolok gelegenen Dörfern wurden noch mehrere Opfer unter Geröllmassen vermutet.