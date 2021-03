Wetter in NRW : Wolkig mit Aussicht auf Sturm

Düsseldorf Das sonnige aber kalte Wetter in NRW ist nach dem Wochenende vorbei. Es wird bewölkt und stürmisch. Im Bergland kann es Schnee geben.

Auf das sonnige Wochenende folgen am Montag dichte Bewölkung und vereinzelte Regenschauer, teilte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen mit. Im Bergland könne es am Montagmorgen und in der Nacht auf Dienstag schneien.