Dramatischer Absturz : Airforce-Pilotin stirbt bei Kunstflugshow in Kanada

Kamloops Unglück bei einer Flugshow: Nach einer Drehung ist ein Flugzeug plötzlich vom Himmel gestürzt und in ein Haus gekracht. Die Pilotin des Fliegers starb bei dem Unglück in der kanadischen Provinz British Columbia. Ein Video zeigt den Vorfall.

Bei einem Flugzeugabsturz während einer Kunstflugshow in der kanadischen Provinz British Columbia ist ein Mensch ums Leben gekommen. „Schweren Herzens verkündet wir, dass ein Mitglied der CF Snowbirds gestorben und ein weiteres ernsthafte Verletzungen davongetragen hat“, teilten die kanadische Luftstreitkräfte am Sonntag auf Twitter mit. Die Verletzungen seien jedoch nicht lebensgefährlich.

Die Flugshow der Snowbirds, der Kunstflugstaffel der Royal Canadian Air Force, sollte während der Corona-Pandemie die Moral heben. Auf einem Video bei Twitter war zu sehen, wie zwei Flugzeuge abheben. Eines der beiden steigt in den Himmel, dreht sich dann und stürzt herunter. Die Videoaufnahmen deuten an, dass eine Person den Schleudersitz betätigte, bevor das Flugzeug hinter Bäumen verschwindet und eine Explosion zu hören ist.

Ein Haus wurde bei dem Absturz in Brand gesetzt. Augenzeuge Kenny Hinds, der sieben Häuser neben dem Unglücksort wohnt, sagt, es sehe aus, als sei das Flugzeug in das Wohnzimmer des Hauses gestürzt. „Ich bin die Straße runtergerannt. Und ich kam da vielleicht eine Minute nach dem Absturz an. Einige Anwohner hatten Wasserschläuche rausgeholt und versuchten, die Flammen zu löschen“, erzählte er. „Es sah aus, als sei der Großteil im Vorgarten gelandet, aber vielleicht ist ein Flügel oder so eventuell durchs Dach gegangen.“