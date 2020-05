Polizei geht von Gewaltverbrechen aus : 41-Jähriger lag tödlich verletzt auf einem Gehweg in Dortmund

41-Jähriger lag tödlich verletzt auf einem Gehweg in Dortmund

Dortmund Ein 41-jähriger Mann ist am Samstag auf einem Gehweg in Dortmund tödlich verletzt aufgefunden worden. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus. Ein zwischenzeitlich festgenommener 32-Jähriger wurde wieder freigelassen.

In Dortmund ist ein Mann mutmaßlich durch ein Gewaltverbrechen getötet worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde der 41-Jährige in der Nacht zu Samstag auf einem Gehweg in der Dortmunder Innenstadt tödlich verletzt aufgefunden und starb wenig später vor Ort. Eine Obduktion habe Hinweise auf eine Gewalttat ergeben.