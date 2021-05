Neue Aufgabe in Indien : Verabschiedung von Pater Benny Valloor in Kevelaer

Am Wochenende heißt es: Abschied nehmen von Pater Benny. Er wird in seiner Heimat Indien gebraucht. Foto: Bischöfliche Pressestelle/Christian Breuer

Kevelaer Fünfeinhalb Jahre war Pater Benny Teil des Seelsorgerteams von St. Marien. „Als gefragter und geschätzter geistlicher Begleiter und Beichtvater ist er in dieser Zeit vielen Frauen und Männern, Kindern und Jugendlichen beigestanden in allen seelsorglichen Fragen und auch Nöten. Gerade den kranken und alten Menschen war er eine wertvolle Stütze“, heißt es zu seiner Verabschiedung.

Die Heimat ruft. Besser gesagt: sein Orden in Indien. Pater Benny Valloor wird Kevelaer verlassen. Er sei gebeten worden, Regens im dortigen Priesterseminar zu werden. „Es ist eine schwere Aufgabe“, sagt Pater Benny. Auch, weil sein Heimatland aktuell sehr unter der Corona-Pandemie leidet. Viele Familien hätten Angst, und einige schicken ihren Nachwuchs deswegen nicht in das Priesterseminar. Als Orden unternehme man alles Mögliche, um den Menschen zu helfen, sagt der Geistliche. Viele Menschen haben ihre Arbeit verloren, es herrscht eine große Hoffnungslosigkeit. Er wird dort gebraucht. Der Orden hat auch ein kleines Krankenhaus, die Menschen werden medizinisch und mit Nahrung versorgt. Viele Erinnerungen nehme er aus Keve­laer mit, sagt Pater Benny. „Als Wallfahrtsort wird Kevelaer in meinem Herzen bleiben“, verspricht er. Wegen Corona ist keine große Verabschiedung möglich. Am Sonntag, 30. Mai, feiert Pater Benny das Pilgerhochamt um 10 Uhr, im Anschluss gibt es eine Statio am Gnadenbild. Auf dem Kapellenplatz haben Menschen Gelegenheit, sich von ihrem Pater zu verabschieden.