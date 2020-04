Um weitere drei Wochen : Indien verlängert Corona-Sperrmaßnahmen

Neu Delhi Die indische Regierung hat die Corona-Sperrmaßnahmen für ihre 1,3 Milliarden Einwohner bis zum 3. Mai verlängert. Erleichterungen in der Bewegungsfreiheit seien für einige Gruppen denkbar.

Premierminister Narendra Modi teilte am Dienstag in einer von Funk und Fernsehen übertragenen Ansprache mit, Lockerungen seien gegebenenfalls nur in solchen Gebieten möglich, in denen sich die Pandemie-Situation nicht verschlechtere. Erleichterungen bei der Bewegungsfreiheit seien für Tagelöhner und in der Landwirtschaft arbeitende Menschen denkbar.