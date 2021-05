Nach tödlichem Seilbahn-Absturz in Italien : Verband betont Sicherheit deutscher Seilbahnen

München Nach dem Seilbahnabsturz in Norditalien, bei dem 14 Menschen ums Leben kamen, hat der Verband Deutscher Seilbahnen auf die strengen Sicherheits- und Kontrollvorschriften bei deutschen Anlagen hingewiesen.

Bei dem Seilbahn-Unglück in Norditalien westlich des Lago Maggiore waren am Sonntag 14 Menschen gestorben. Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine Notbremse aus bislang ungeklärter Ursache nicht funktioniert haben. 13 Menschen - Italiener und eine israelische Familie - starben noch an der Unfallstelle. Zwei schwer verletzte Kinder wurden per Rettungshubschrauber in eine Klinik in Turin geflogen, wobei eines noch am Abend starb. Nur ein kleiner Junge, der bei dem Unglück seine Eltern verlor, überlebte. Bei dem Unglück am Monte Mottarone soll ersten Erkenntnissen zufolge eine Notbremse aus bislang ungeklärter Ursache nicht funktioniert haben.