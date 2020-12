Missbrauch der Marktdominanz : 35 weitere US-Staaten wollen gegen Google vor Gericht ziehen

Das Google-Logo am Hauptsitz des Unternehmens in Kalifornien (Archivfoto). Foto: AP/Marcio Jose Sanchez

Denver Der Streit um Googles Marktmacht in den USA weitet sich aus. Nachdem zehn US-Staaten vergangene Woche bereits Klage gegen die Suchmaschine eingereicht haben, ziehen nun dutzende weitere Staaten vor Gericht.

Googles Beauftragter für Wirtschaftspolitik, Adam Cohen, sagte in einem Blogeintrag, große Unternehmen sollten unter die Lupe genommen werden und Google sei auch bereit, Fragen über seine Arbeitsweise zu beantworten. Die Klage strebe nun aber an, die Suche so zu verändern, dass Amerikanerinnen und Amerikaner hilfreicher Informationen beraubt würden und die Möglichkeit von Unternehmen eingeschränkt würde, direkt mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. Man werde sich vor Gericht verteidigen, „während wir darauf konzentriert bleiben, unseren Nutzern eine qualitativ hochwertige Such-Erfahrung bereitzustellen“.