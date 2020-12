Die Geschichte von „Charlie Hebdo“ : Urteile im Prozess gegen Terrorattacke 2015 erwartet

Paris Von den Terrorplänen rund um die Attacken auf „Charlie Hebdo“ und den koscheren Supermarkt wollen sie nichts gewusst haben. Staatsanwälte sehen dies anders und fordern lange Haftstrafen für die Angeklagten.

Im Prozess um die blutigen Attacken auf das französische Satiremagazin „Charlie Hebdo“ und einen koscheren Supermarkt in Paris vom Januar 2015 werden am Mittwoch die Urteile erwartet. Vor Gericht stehen seit September elf Verdächtige, die bei den Terrorakten mit 17 Todesopfern geholfen haben sollen. Drei weitere Angeklagte konnten sich kurz vor den Bluttaten nach Syrien absetzen.

Ein Angeklagter will während der Terrorserie vom 7. bis zum 9. Januar Tag und Nacht mit Glücksspiel zugebracht und erst nach dem Ausflug ins Kasino erfahren haben, was passiert war. Bei einem anderen handelte es sich um einen Krankenwagenfahrer mit Hang zu Marihuana . Ein dritter Angeklagter war ein Kindheitsfreund des Attentäters Amédy Coulibaly, der eine Polizistin im Süden von Paris erschoss und tags darauf vier Geiseln im Supermarkt tötete.

Ermittler arbeiteten sich für das Verfahren durch 37 Millionen Mitschnitte von Telefondaten, wie aus einer auf Video festgehaltenen Aussage der Polizei hervorging. Unter den Angeklagten, die gefesselt in verglasten Boxen im Gerichtssaal saßen, waren etliche, die mit dem Attentäter Coulibaly in den Tagen von dessen Tat per SMS oder telefonisch in Kontakt gestanden hatten. Den Austausch beschrieben sie als normale Kommunikation unter Bekannten.