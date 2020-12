„Absolut grauenvoll“ : Vatikan-Krippe sorgt für Diskussionen

Vatikanstadt Der Vatikan hat seine Weihnachtskrippe auf dem Petersplatz enthüllt. Für Kardinal Giuseppe Bertello ist sie ein „beeindruckendes Kunstwerk“. Andere können mit der unkonventionellen Darstellung nichts anfangen.

Dass sich an der vatikanischen Krippe die Geister scheiden, gehört mittlerweile schon fast zur Weihnachtstradition. Immer wieder versuchten es die Initiatoren in den vergangenen Jahren mit unkonventionellen, experimentellen Inszenierungen. Ebenso oft rümpften konservative Kommentatoren die Nase. So auch diesmal.