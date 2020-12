Kostenpflichtiger Inhalt: Lockdown in Griechenland : Online einkaufen und vor Ort abholen

Ein Händler stellt in einem Geschäft im Stadtzentrum von Athen Packungen mit Weihnachtskugeln in die Regale. Foto: dpa/Petros Giannakouris

Athen Griechenland hat mit „Click away“ eine umstrittene Lösung für die Weihnachtseinkäufe entwickelt: „Click“ steht für eine elektronische Bestellung, „away“ kommt von take away, mitnehmen. Klingt einfach, ist in der Praxis aber kompliziert.