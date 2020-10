Nach Missbrauchsvorwürfen : Kardinal Pell lässt Hinweise auf "Vatikan-Komplott" untersuchen

Sydney Laut einer australischen Zeitung soll ein damaliger Rivale des Kardinals versucht haben, das Verfahren mit beträchtlichen Zahlungen zu beeinflussen. Italienische Medien hatten zuvor berichtet, dass 700.000 Euro vom Vatikan nach Australien geflossen seien.

Der Missbrauchsprozess gegen den australischen Kardinal und früheren vatikanischen Finanzchef George Pell bekommt ein unerwartetes Nachspiel. Laut der Zeitung "Australian Financial Review" (Montag) will Pells Anwalt Robert Richter amtlich untersuchen lassen, ob Kardinal Giovanni Angelo Becciu als damaliger Rivale Pells versucht hat, das Verfahren mit beträchtlichen Zahlungen an australische Empfänger zu beeinflussen. Italienische und australische Behörden müssten die Geldflüsse nachverfolgen, forderte Richter nach Angaben der Zeitung.

Italienische Medien hatten vergangene Woche von angeblichen Überweisungen in Gesamthöhe von 700.000 Euro aus dem Vatikan nach Australien berichtet. Das Geld habe dazu gedient, Zeugen zu finanzieren oder eine Medienkampagne gegen Pell zu befeuern. Das Magazin "L'Espresso" bezog sich auf Aussagen eines früheren Mitarbeiters Beccius in einem vatikanischen Korruptionsprozess.

Pell, 2014 zum Leiter des Wirtschaftssekretariats ernannt, geriet in den ersten Jahren seiner Amtszeit in einen offenkundigen Kompetenzstreit mit Becciu, der als Substitut des Staatssekretariats von 2011 bis 2018 eine einflussreiche Position bekleidete. Im Juli 2017 wurde Pell wegen Missbrauchsvorwürfen in seiner australischen Heimat vor Gericht gestellt und verurteilt, vergangenen April aber in höchster Instanz freigesprochen.