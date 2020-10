Kirchenstaat legt Einnahmen offen : Vatikan gewährt Einblick in seine Finanzen

Vatikan gewährt Einblick in seine Finanzen

Blick auf den Petersdom in Rom. Das Nettovermögen der Kurier beträgt 1,4 Milliarden Euro. Foto: Stade, Klaus Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

ROM Zum ersten Mal seit 2016 hat der Vatikan Mitteilungen zu seinen Finanzen gemacht – und ist dabei zum ersten Mal überhaupt ins Detail gegangen. Papst Franziskus hatte schon bei seinem Amtsantritt mehr Transparenz versprochen.

Auf die Kongregation für die Glaubenslehre, die alle Sexualvergehens-Vorwürfe gegen Geistliche behandelt, entfielen Ausgaben von 3,36 Millionen Euro, was einem Prozent der Gesamtausgaben der Kurie für apostolische Arbeit entsprach. Die Ausgaben der Kongregation waren damit geringer als beispielsweise die der Apostolischen Bibliothek des Vatikans oder die von dessen Archiven. Die Kongregation hat seit langem geklagt, dass sie zu wenig Personal und Ressourcen habe, um den Berg an Fällen zu bearbeiten, die den Vatikan in den vergangenen Jahren erreichten.