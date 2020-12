Krippen-Entdeckungsweg : Bunte Krippe aus Mexiko

Die mexikanische Krippe von Familie Strompen. Foto: Armin Fischer (arfi )/Armin Fischer ( arfi )

Rheinberg Bis zum 20. Dezember kann man sich in der Innenstadt rund 50 Krippen unterschiedlichster Art anschauen. Flyer, die es unter anderem in beteiligten Geschäften und im Stadthaus gibt, weisen die Standorte aus. Die RP stellt einige der Krippen vor. Heute: die Krippe von Familie Strompen, ausgestellt im Pfarrheim von St. Peter am Kirchplatz.