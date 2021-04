Untersuchungsausschuss Lügde : Land verstößt gegen die Verfassung

Düsseldorf Gerichtshof gibt der Klage der Opposition auf Aktenvorlage im Fall Lügde statt. Landesregierung muss nun sämtliche Unterlagen dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder nachreichen.

Das Justiz- und das Innenministerium in Nordrhein-Westfalen haben bei der Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder teilweise gegen die Landesverfassung verstoßen. Zu diesem Urteil kam der Landesverfassungsgerichtshof am Dienstag in einem Organstreitverfahren, das die Opposition angestrengt hatte.

SPD und Grüne hatten auf vollständige Vorlage der Akten im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (Pua) Lügde geklagt, der hundertfache sexualisierte Gewalt an Kindern auf einem Campingplatz in Lügde aufklären soll. NRW-Justizminister Peter Biesenbach und Innenminister Herbert Reul (beide CDU) hatten die vollständige Aktenvorlage verweigert.

„Mit dem heute verkündeten Urteil hat der Verfassungsgerichtshof festgestellt, dass die Minister teilweise das aus Art. 41 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Landesverfassung folgende Recht der Ausschussminderheit auf vollständige Aktenvorlage an den Untersuchungsausschuss verletzt haben“, hieß es in dem Urteil. Weitere Verfassungsverstöße bestünden darin, dass der Justizminister auch Verzögerungen bei der Vorlage von Akten nicht ausreichend habe begründen können.

Zu den Verzögerungen kam es, weil in den Akten viele Namen geändert, also pseudonymisiert, werden mussten, um die beteiligten Kinder zu schützen. Der zeitliche und personelle Aufwand für die Anonymisierung und Pseudonymisierung zum Schutz der Opfer war falsch eingeschätzt worden. „Die danach unzweifelhaft eingetretene Verzögerung der Vorlage der Akten insbesondere der Staatsanwaltschaft und des Landgerichts Detmold sei nicht in einer nachvollziehbaren und plausiblen Weise kommuniziert worden“, sagte die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes, Ricarda Brandts. Die Pseudonymisierung an sich sei aber geboten gewesen. Eine weitere Klage von SPD und Grünen wies der Verfassungsgerichtshof ab, weil sie nicht fristgerecht eingegangen sei.