Neujahrsschwimmen in der Xantener Nordsee Anbaden bei acht Grad Celsius

Es war eine Premiere. Die Idee war schon vor zwei Jahren entstanden, wie Jörg Augustin berichtete. Anderswo, vor allem an der Küste sei das Neujahrsschwimmen bereits eine Tradition, um das neue Jahr zu begrüßen, hier in der Region dagegen noch nicht, dabei liege mit der Xantener Nordsee ein See direkt vor der Haustür, erzählte er. „Warum machen wir es nicht auch?“, hätten sie sich also gefragt und sich vorgenommen: „Lasst uns das doch ins Leben rufen.“ Wegen der Corona-Pandemie sei es in den vergangenen beiden Jahren noch nicht möglich gewesen. Aber jetzt.