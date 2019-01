Neujahrsschwimmen in Neuss: Sieben Kilometer bei 15 Grad Wassertemperatur

Neujahrsschwimmen in Neuss

Im Sommer ins Wasser springen und sich abkühlen? Das machen die Neusser doch gerne. Doch bei den aktuellen Temperaturen durch die Erft treiben lassen? Das würden wohl viele für verrückt halten. Doch so kalt ist das Wasser gar nicht. Gestern nahmen 47 Wasserratten aus Neuss und Umgebung beim jährlichen Neujahrsschwimmen der Wasserwacht teil.

Bei 15 Grad legten sie eine etwa sieben Kilometer lange Strecke mit mehreren Stationen zurück. Im letzten Jahr musste das Spektakel aufgrund des Hochwassers abgesagt werden. „Ich bin seit 20 Jahren dabei und betreue dieses Event. Die Strömung in der Erft ist nicht so stark wie im Rhein, außerdem ist der Fluss nicht so tief und wird durch die Braunkohlekraftwerke aufgewärmt“, erklärte Pressesprecher Dirk Büchen.