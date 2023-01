Neujahrsschwimmen in Neuss Ein Kälte-Kick im Sandhofsee

Kein Wunder, dass sich viele Schwimmer offenbar an ein Sprichwort erinnerten: In der Kürze liegt die Würze. Es wirkte schon ziemlich skurril, wie Menschen in knapper Badebekleidung am 1. Januar am Ufer des Sees standen, als sei dies die normalste Sache der Welt. Es wurde eine Namensliste geführt: Wer in den See springen wollte, war dort verzeichnet, die Namen wurden abgehakt. Einen weiteren Haken gab es dann nach der heftigen Erfrischung – so konnte niemand verloren gehen.