Reaktion auf Inflation und Energiekrise Xantener Restaurant Hövelmanns schließt

Info

Branchensorgen Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in NRW warnte bereits im Frühjahr, dass „die Preisentwicklung zurzeit das drängendste Problem des Gastgewerbes“ sei. Energie- und Lebensmittelpreise stiegen stetig an. In einer Umfrage in der Branche seien sie im Frühjahr als die größten Herausforderungen genannt worden. Der Dehoga ist der Branchenverband des Hotel- und Gaststättengewerbes.

Verbraucherpreise Im November hatte die Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen bei 10,4 Prozent gelegen. In den beiden Vormonaten war sie schon über zehn Prozent gewesen: Für Oktober meldete das statistische Landesamt IT NRW einen Verbraucherpreisindex von elf Prozent und für September von 10,1 Prozent. Zwischen März und August hatten die NRW-Statistiker eine Inflationsrate zwischen 7,5 und 8,1 Prozent gemeldet.