Rhein und Erft in Neuss : Neujahrsschwimmer trotzen der Kälte

Neuss Von der Neusser Wasserwacht und den Lebensrettern von DLRG und Feuerwehr aufmerksam eskortiert, trafen sich am Sonntagvormittag 40 Teilnehmer zum Neujahrsschwimmen.

Von der Einmündung des Gillbachs in die Erft an der Eprather Mühle waren bis zum Rhein 3,7 Kilometer zu packen – und das im winterlich kalten Gewässer.

Zwischendurch waren zwei Stationen mit einer kurzen Pause eingerichtet. Beispielsweise am Kinderbauernhof Nixhütter Weg, wo die Aktiven zu einer kurzen Pause für heißen Tee aus dem Wasser steigen konnten. Am Sportplatz Grimlinghausen endete die Veranstaltung mit einer aufwärmenden Hühnerbrühe.

Maximal zwei Meter tief ist die Erft an diesem Abschnitt. Die gemessene Wassertemperatur lag am Sonntag bei gut 13 Grad Celsius, was nicht zuletzt am eingeleiteten Kraftwerkskühlwasser im Oberlauf von Erft und Gillbach liegt. Ohne die schützenden Neopren-Anzüge hätte das Schwimmen dennoch eine heikle Angelegenheit sein können. Doch bei den gegebenen Rahmenbedingungen war dieser traditionelle Schwimmausflug ohne weiteres beherrschbar. „Auf den Deichen haben verwunderte Spaziergänger jedenfalls etwas zum Staunen“, sagte Detlev Rohr, stellvertretender Leiter der Neusser Wasserwacht. Schließlich sei dieses Schwimmen auch eine Übung sowie „eine Werbung für unsere Sache“.