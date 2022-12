Katholische und evangelische Kirche Gottesdienste an Weihnachten in Xanten – das sind die Termine

Evangelische Kirche Heiligabend, 24. Dezember, 14.30 Uhr: Ökumenische Krippenfeier im Dom. 16.30 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst auf dem Marktplatz. 17 Uhr: Gottesdienst auf dem Weg „Zusammen kommen“, drei Treffpunkte im Kurpark: am Nibelungentor, am Aktivpark und an der Bahnhofstraße. 18 Uhr: Christvesper in der evangelischen Kirche in Mörmter (Pfarrer Hans-Joachim Wefers), 23 Uhr: Christmette in der evangelischen Kirche in Xanten (Pfarrerin Simone Drensler). Erster Weihnachtstag, 25. Dezember, 11 Uhr: Gottesdienst für die Region XaSoBü, Kirche Sonsbeck, mit Abendmahl (Pfarter Michael Benedetti). Zweiter Weihnachtstag, 26. Dezember, 11 Uhr: Kirche in Xanten (Pfarrer Hans-Joachim Wefers), 9.30 Uhr: Kirche in Büderich, Singegottesdienst. Altjahrsabend, 17 Uhr: Kirche in Xanten, Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrerin Simone Drensler), 18 Uhr: Kirche in Sonsbeck, Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrer i.R. Rolf Klein), 17 Uhr: Kirche in Büderich, Abendmahl (Pfarrerin Simone Drensler).