Spaziergänge am Niederrhein Sechs Routen für den klaren Kopf an Neujahr

Xanten Die Stadt Xanten hat auf ihrer Homepage mehrere Spaziergänge beschrieben, darunter ist auch ein kleiner Rundgang, der durch den Kurpark am Ostwall und um die Flachwasserzone herum führt. Die Strecke ist 2,2 Kilometer lang, also eine Option für diejenigen, die sich nur kurz einmal die Beine vertreten wollen. Mit dem Auto können Sie bis zum Parkplatz P22 fahren, der am Ostwall und der Straße Am Rheintor liegt – erreichbar ist er über den Varusring (B57). Von dort geht es zu Fuß in Richtung Lüttingen, also nach links bis zur Bundesstraße – sie kann an der Verkehrsinsel überquert werden. Hinter dem kleinen Wall auf der anderen Straßenseite liegt auf der rechten Seite ein Schotterweg, der an der Flachwasserzone vorbei ins Wohngebiet führt. Über die Straßen Domblick und Am Dombogen geht es zurück auf den Mölleweg, der wieder zur Bundesstraße 57 führt. Nach einer Überquerung an der Verkehrsinsel kann der Spaziergang im Kurpark fortgesetzt werden: Zunächst geht es in Richtung Dom, aber vor der Treppe ist ein Schwenk nach links vorgesehen. Der Weg führt am Ostwall entlang bis zum Ende der Wiese, wo kehrtgemacht werden kann, um zum Auto zurückzukehren. Die genaue Streckenführung kann von der Homepage der Stadt Xanten heruntergeladen werden: www.xanten.de/de/tix/spaziergaenge-durch-die-stadt/