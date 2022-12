Bundesamt warnt vor Giftwolke Zwischenfall im Rheinberger Chemiewerk Inovyn

Im Inovyn-Chemiewerk in Rheinberg-Ossenberg hat es am Morgen um kurz vor 9 Uhr einen Zwischenfall gegeben. Wie der Leiter der Werkfeuerwehr auf Nachfrage sagte, habe es eine Undichtigkeit in einer Leitung der Vinylchlorid-Anlage (VC) gegeben. Dadurch sei Salzsäure ausgetreten. Die Anlage sei daraufhin sofort heruntergefahren worden. Austretende Dämpfe habe die Feuerwehr mit Wasserpeitschen niedergeschlagen, so dass die Schadstoffe schnell hätten eingedämmt werden können. Man gehe davon aus, dass keine giftigen Schadstoffe das Unternehmensgelände verlassen hätten. Neben der Werkfeuerwehr sei auch die Freiwillige Feuerwehr Rheinberg im Einsatz, sagte der Sprecher. Es sei bei dem Zwischenfall niemand verletzt worden. Die relevanten Behörden wie die Bezirksregierung Düsseldorf, das Landesamt für Natur- und Umweltschutz (LANUV) sowie das Ordnungsamt der Stadt Rheinberg seien unverzüglich über die Vorgänge informiert worden.