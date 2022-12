Verhaltenshinweise für Silvester Polizei gibt Tipps zum sicheren Feuerwerk-Zünden

Feuerwerk sollte nur in regulären Geschäften gekauft werden. „Dort kann man sicher sein, in Deutschland zugelassenes Feuerwerk zu erhalten“, so die Polizei. Zugelassene Böller seien bei ordnungsgemäßem Gebrauch handhabungssicher, deshalb solle die Gebrauchsanleitung aufmerksam gelesen und diese konsequent eingehalten werden. Weitere Hinweise: Nur Feuerwerkskörper verwenden, die optisch keine Mängel aufweisen. Blindgänger nicht wieder anzünden, sondern entsorgen. Feuerwerkskörper nur auf ebenen und freien Flächen abbrennen. Immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu Personen und Gebäuden einhalten. Eventuell vorhandene Hilfsmittel zum sicheren Stand wie Klappfüße unbedingt nutzen. Für Raketen geeignete „Rampen“, beispielsweise schwere Flaschen, verwenden. Äste, Balkone oder andere Hindernisse dürfen nicht in der Flugbahn der Raketen sein. Das Abbrennen von Feuerwerk in geschlossenen Räumen ist streng verboten. Funktioniert das Feuerwerk nicht, mindestens 15 Minuten warten und sich in dieser Zeit nicht nähern. Erst danach kann das Feuerwerk in Wasser gelegt und anschließend im Hausmüll entsorgt werden.