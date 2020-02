Überraschung im Bezirksauschuss : Xantens CDU verliert Abstimmung um Vorsitz

Blick in den Xantener Ratssaal (Archiv). Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Die CDU hat im Bezirksausschuss Xanten eine überraschende Abstimmungsniederlage erlitten. Nach den Parteiaustritten scheint es für sie schwieriger zu werden, Mehrheiten zu organisieren.

(pek) Die CDU hat im Bezirksausschuss Xanten eine überraschende Abstimmungsniederlage erlitten. Bei der Wahl des neuen Ausschussvorsitzenden konnte sich ihr Kandidat Peter Schneider nicht durchsetzen. Von 16 Stimmen erhielt er nur sechs bei einer Enthaltung. Neun Ausschussmitglieder votierten in geheimer Wahl für den Kandidaten der FBI-Fraktion, Siegfried Kemkes. Die Neubesetzung war erforderlich geworden, weil der bisherige Vorsitzende Rainer Groß Ende November aus der CDU ausgetreten war und auch sein Ratsmandat zurückgegeben hatte.

Normalerweise wird im Vorfeld solcher Wahlen mit dem politischen Gegner gesprochen, um einen Konsens zu finden. Das war nach Angaben des CDU-Fraktionsvorsitzenden Pankraz Gasseling auch hier der Fall gewesen. Aber dann ergab sich spontan eine andere Mehrheit, wie nach der Sitzung zu hören war. Mit diesem Ergebnis habe man nicht rechnen können, sagte der stellvertretende Vorsitzende der FBI, Heinz-Willi Kemkes, einen Tag später. „Es ist schön, dass ein demokratischer Prozess auch in die andere Richtung gehen kann.“ Wichtiger sei aber eine bürgernahe Politik. Für Gasseling, der von einer schlechten Abstimmung sprach, ist „das Ergebnis kein Beinbruch, da der Bezirksausschuss erst wieder am 15. September, also nach der Kommunalwahl tagt“.