Fußball-Bezirksliga : Veen möchte Spielverderber sein

VEEN Die Borussia erwartet schon am Freitagabend den unangefochtenen Spitzenreiter. Trainer Christian Hauk zeigt sich optimistisch.

In Veen dreht sich in diesen Tagen vieles voller Vorfreude um die Karnevalstage. Dass die Bezirksliga-Begegnung der Borussia, in deren Vereinsheim in diesem Monat auch noch kräftig gefeiert werden wird, vorgezogen und schon heute ausgetragen wird, dafür sind allerdings die Gäste des TSV Wachtendonk-Wankum verantwortlich. „Der Verein hat angefragt, und wird wollten nicht der Spielverderber sein“, klärt Trainer Christian Hauk auf. Diese Rolle möchten sich der Coach und sein Team dann doch eher fürs Aufeinandertreffen am Fußball ab 20 Uhr aufsparen.