Freie-Bürger-Initiative Xanten : Im Straßenkarneval gegen Straßenbaukosten

Xanten Die Freie-Bürger-Initiative zieht mit politischem Motto erstmals beim Blutwurstumzug in Xanten mit.

Die Freie-Bürger-Initiative (FBI) feiert in diesem Jahr ihr 45-jähriges Bestehen. Offenbar Zeit für etwas Neues, denn zum ersten Mal zieht die Fraktion beim Xantener Blutwurstsonntagzug am 23. Februar mit einer eigenen Fußtruppe mit. Und das Motto der Truppe rund um den Vereinsvorsitzenden Arno Hoffacker und Fraktionschef Peter Hilbig ist – natürlich – politisch: „Straße hin, Straße her – wir Bürger zahlen immer mehr.“

Doch zu Karneval, so betonen die FBI-Vertreter, solle nicht die Politik, sondern der Spaß im Vordergrund stehen. 16 Frauen und Männer stark ist der FBI-Fußgruppe, alle Teilnehmer sind in Blaumänner und mit Schutzhelmen gekleidet. Die Bürgerinitiative will mit ihrem „Bautrupp“ ein Zeichen setzen: Sie packe jedes Thema immer noch mit dem Elan an, mit dem sie einst begonnen habe, heißt es von den Organisatoren. Und Süßigkeiten fürs närrische Volk seien ebenfalls reichlich vorhanden.