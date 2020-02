Historisches Gebäude in Xanten-Wardt : Denkmalschutz für Volksschule empfohlen

Xanten Ein Gutachter sieht in dem Gebäude in Xanten-Wardt ein „anschauliches Zeugnis der Ortsgeschichte“.

Wardt (pek) Der Denkmalschutz für die ehemalige Volksschule in Wardt rückt näher. In einem Gutachten spricht sich jedenfalls der Landschaftsverband Rheinland (LVR) als Amt für Denkmalpflege dafür aus. Ratsherr Tanko Scholten hatte dies für den CDU-Ortsverband Wardt vor einigen Monaten beantragt, während die damalige Eigentümerin einen Käufer suchte.

Durch die Einschätzung des LVR sind die Voraussetzungen für eine Eintragung als Denkmal erfüllt, der Eigentümer kann sich dazu aber noch äußern. Der Ausschuss für Stadtentwicklung wird am 3. März darüber endgültig beschließen. Ein Interessent, der im vergangenen Jahr das Gebäude Am Kerkend erwerben wollte, ist zwischenzeitlich abgesprungen, dafür hat die Eigentümerin einen anderen Käufer gefunden. Namen wurden im Ausschuss nicht genannt.

Die Kinder aus Wardt und Lüttingen wurden seit 1835 gemeinsam in einer am Hagelkreuz des Inseldorfes errichteten Schule unterrichtet. 1871 erhielt Lüttingen eine eigene Volksschule, Wardt acht Jahre später. 1961 wurde in Wardt eine neue Schule in der Heinrich-Hegemann-Straße gerichtet, die aber nach der Eingemeindung nach Xanten wieder aufgegeben und abgerissen wurde. Die alte Volksschule Am Kerkend blieb jedoch stehen und wurde zu Wohnzwecken genutzt.