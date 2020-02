Feuerwehreinsatz : Sieben Verletzte nach Küchenbrand in Xanten

Das Feuer war in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Bei einem Brand in einer Wohnung in Xanten sind sieben Menschen verletzt worden. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Xanten hat es am Mittwochnachmittag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an. Wie die Einsatzkräfte hinterher mitteilten, war das Feuer in der Küche einer Wohnung im zweiten Stock ausgebrochen. Die Bewohner hätten die Flammen selbst bekämpft, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte hätten die Brandstelle kontrolliert und die Wohnung gelüftet. Bei sieben Bewohnern bestehe der Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Sie seien mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert worden. Im Einsatz waren die Einheiten Xanten-Mitte und Lüttingen der Xantener Feuerwehr sowie der Rettungsdienst des Kreises Wesel. Aus dem benachbarten Kreis Kleve war Unterstützung entsandt worden. Die Brandursache war zunächst unklar.

(wer)