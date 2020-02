„Unverschämtheit und Frechheit“ : Görtz weist Kritik von Scholten zurück

Xanten Xantens Bürgermeister Thomas Görtz reagiert auf die Kritik des ehemaligen CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Tanko Scholten, der aus der Partei ausgetreten ist.

Xantens Bürgermeister Thomas Görtz weist die Kritik von Tanko Scholten an seiner Person und an der Stadtverwaltung zurück. Die Vorwürfe seien eine „Unverschämtheit“, sagte Görtz am Montag auf Anfrage unserer Redaktion. Er warf Scholten vor, die Mehrheitsentscheidungen der CDU nicht akzeptieren zu können. „Was ist das für ein Demokratieverständnis?“